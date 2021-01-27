Malatya'ya modern bir Şire Pazarı kazandırılıyor

Malatya'ya modern bir Şire Pazarı kazandırmak amacıyla yürütülen Kayısı Kent ve Ticari Merkez Projesi, diğer adı ile Malatya Yeni Şire Pazarı Merkez Hizmet Binası Projesi'nin protokolü, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap...

Malatya'ya modern bir Şire Pazarı kazandırmak amacıyla yürütülen Kayısı Kent ve Ticari Merkez Projesi, diğer adı ile Malatya Yeni Şire Pazarı Merkez Hizmet Binası Projesi'nin protokolü, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu tarafından imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının finanse ettiği ve FKA tarafından yerelde koordine edilen 2020 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projenin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Gürkan, örnek bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 80'inin üretildiği ve ihraç edildiği kente yakışan, yaraşan bir Şire Pazarı'nın olmasını önemsediklerini kaydeden Gürkan, şöyle devam etti:

"Şire Pazarımız ile Lisanslı Soğuk Hava Deposu'nun yapımı ve diğer tesislerin hizmete girmesi ile birlikte Malatya kayısısı, Türkiye açısından önemli bir ürün olma noktasında emin adımlarla ilerleyecektir. Kayısıyı sadece gıda boyutuyla değil kozmetik ve sanayi boyutuyla da değerlendirme çalışmalarımız sürüyor. Bu imza töreni ile Malatya'nın göz bebeği olacak ve Malatya'ya yakışan, yaraşan bir Şire Pazarı'nın temelini atacağız. Bu proje kapsamında lojistik merkez olarak tabir ettiğimiz kısımların yapımı gerçekleştirilecek."

Gürkan, projenin yaklaşık 600 milyon civarında olduğunu belirtti.

Yoğunlu ise ajans olarak Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği halinde olduklarını vurgulayarak, "Burada Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine de teşekkür ediyorum. Bakanlığımız tarafından onaylanan çok değerli bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu kentsel tasarım projesi hem Şire Pazarı'nın mevcut durumunu ilgilendirecek proje, hem de kayısı ticaretine profesyonel bir altyapı kazandıracak, laboratuvar kazandıracak, kayısı ticaretini uluslararası standartlara taşıyacak bir proje. İlimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da kentten 100 bin tona yakın kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Yaklaşık 300 milyon dolar gelir elde ettiğimiz bir ürün artık bir bölge ürününe dönüşmüştür. Kayısı bu bölgedeki en önemli iyileştirme kaynağının başında gelmektedir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş