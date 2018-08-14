Malatya'ya Hayırlı Olsun

Başkan Polat: Katı atıktan, sudan ve güneşten enerji üretiyoruz. Temelini attığımız Kuyuönü HES projemiz ile 2.2 megawat enerji üreteceğiz. Fiilen 7 megawatlık enerji üretiyoruz. Enerji tesislerimizin tamamı faaliyete geçtiğinde 18.6 megawat enerji üretir hale geleceğiz.90 bin hanenin aydınlatmasına eş değer elektrik üretimi gerçekleştireceğiz.

Kuyuönü Mevkii 'sinde bulunan MASKİ Genel Müdürlüğü Su deposunda HES Santrali için temel atma töreni düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, şirket genel müdürleri, daire başkanları, şube müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

MALATYA BÜYÜRSE TÜRKİYE BÜYÜR

Törende ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat konuştu. Malatya'yı enerji üssü haline getireceklerini belirten Başkan Polat, Büyükşehir Belediyesinin çöpten, güneşten ve içmesuyu'ndan enerji ürettiğini söyledi.

Çöpten enerji üreten ilk belediyenin Malatya Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade eden Başkan Polat, "Eski katı atık sahamızda 4 megawatlık enerji üretiyoruz. Kapasitesini artırarak 4 megawatlık daha enerji üretecek hale getiriyoruz. Kale bölgemizdeki yeni katı atık sahamızda da 4 megawat enerji üreteceğiz. Bu şekliyle çevre entegre tesislerimizden 12.4 megawatlık enerji üreteceğiz. Şehir mezarlığı yanına kurduğumuz GES projemizde 3 megawatlık enerji üretiyor. Fiilen 7 megawatlık enerji üretiyoruz. Temelini attığımız Kuyuönü HES projemizde 2.2 megawat enerji üretecek. İçme suyuna hiçbir müdahale olmaksızın üretim yapacak. Enerji tesislerimizin tamamı faaliyete geçtiğinde 18.6 megawat enerji üretir hale geleceğiz. Bunda 90 bin hanenin aydınlatmasına eş değer elektrik üretmiş olacağız.Malatya büyürse Türkiye büyür. Kim emek verirse başımıza taç edeceğiz, birlikte yürüyeceğiz" dedi.

MALATYA'YA DEĞER KATACAK

Böylesine güzel bir tesisin temel atma töreninde bulunmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Çöpten enerji, güneşten enerji ve şimdide sudan enerji üretiliyor. Malatya'ya değer katacak bu projeler büyümenin 'de göstergesi olacak. Hacı Uğur Polat Başkanım görevi devraldıktan sonra hiç yabancılık çekmeden bütün projeleri bir bir hayata geçiriyor ve üzerine yenilerini ekliyor. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

HES projesi iyi bir örnek

Belediyecilik yatırımlarının farklı boyutlara geldiğine dikkat çeken AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, "Belediyecilik yatırımlarının en önemlisi çevreye yapılan yatırımlardır. Enerji ihtiyaçlarının farklı boyutlara gelmesi, kendi enerjini üretmeye sevk etti. Büyükşehir Belediyemiz şuan ürettiği enerjiyle ciddi manada gelirler kasasına koyuyor. Yeni katı atık sahası Büyükşehir Belediyesinin örnek olacak projelerinden bir tanesidir. Büyükşehir Belediyemiz dinamik yapısıyla Malatya'yı kalkındırıp geliştiriyor. Hes projesi de buna iyi bir örnektir" dedi.

Çevreci proje

HES Santralinin Malatya'ya hayırlı olmasını temenni eden AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak yerli ve milli projeler Türkiye'miz için büyük önem arz ediyor. Rekabetin her geçen gün arttığı bu dönemde en büyük savaşlar enerji üzerine yapılıyor. Dışa bağımlılığı azaltacak her proje bizim için çok değerli. Büyükşehir Belediyemiz de Malatya'mızın tüm doğal zenginliklerini çevreci projeleriyle enerjiye dönüştürüyor. Başkanımızın acil eylem planı içinde böyle birçok güzel proje var. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 2.2 megawat kurulu güce sahip olan ve 7 bin 500 evin aydınlatma ihtiyacına eş değer HES Santralinin temeli atıldı.