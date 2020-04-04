Malatya'ya giriş -çıkışlar yasaklandı MALATYA'ya giriş-çıkışlar, gece yarısından itibaren yasaklandı.

MALATYA'ya giriş-çıkışlar, gece yarısından itibaren yasaklandı. Bazı vatandaşlar yasağa, yolda yakalandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Malatya'ya giriş ve çıkışlar, gece yarısından itibaren yasaklandı. Jandarma ve polis ekipleri, gece yarısından itibaren Kayseri, Sivas, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Erzincan Karayolu'nda oluşturdukları uygulama noktalarında, araç geçişine izin vermedi. İkametleri Malatya'da olanlar ateş ölçümü yapılarak kente alındı. Şehir dışından gelenler ise alınmadı. Yasağa yolda yakalananlar "Böyle bir tedbirin geleceğinden haberlerimiz olsaydı yola çıkmazdık" dedi.

Kaynak: DHA