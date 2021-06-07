AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landurt Vali Baruş'u Ziyaret Etti
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landurt Vali Baruş'u Ziyaret Etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landurt Vali Baruş'u Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Politika

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut beraberindeki heyetle birlikte Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut beraberindeki heyetle birlikte Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Aydın Baruş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u Malatya'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Malatya'nın tarihi, kültürel ve turistik güzellikleri ve öneminden bahseden Vali Baruş, tarımsal anlamda toprak ve iklim yapısı nedeniyle çok kaliteli kayısının ancak burada yetişebildiğinden bahsetti. OSB'de de kayısı ile birlikte diğer tarım ürünlerinin ekonomiye kazandırılması için çeşitli işletmelerin var olduğunu ve tarım ile birlikte tarımsal ekonominin yükselen ivme kazanması için çalışmaların desteklendiğini söyledi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer- Landrut ise, Türkiye'de yapılan tarımsal faaliyetleri desteklediklerini belirterek bu nedenle tarımsal anlamda önemli yer tutan şehirleri inceleyip gezdiklerini ifade etti. Malatya'da pek çok tarımsal ürünün yetiştirildiğini ve özellikle kayısının önemli olduğunu söyleyerek kabulünden ve misafirperverliğinden dolayı Vali Baruş'a teşekkür etti.

Ziyaret gerçekleştirilen çeşitli değerlendirilmelerin ardından son buldu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landurt Vali Baruş'u Ziyaret Etti
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landurt Vali Baruş'u Ziyaret Etti
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landurt Vali Baruş'u Ziyaret Etti
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landurt Vali Baruş'u Ziyaret Etti

Kaynak: Habermetre

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