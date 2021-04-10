Malatya'ya elektronik sınav merkezi açılacak
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Malatya'ya elektronik sınav merkezi açılacak

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'ya elektronik sınav merkezi açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Malatya'da Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırma (Progress in International Reading Literacy Study-PIRLS) projesinde Türkiye'yi temsil edecek okulları ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Malatya'da Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırma (Progress in International Reading Literacy Study-PIRLS) projesinde Türkiye'yi temsil edecek okulları ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şensoy okullarda yapılan çalışmalar ve projeler hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'dan bilgi aldı.

Şensoy daha sonra, PIRLS'de Türkiye'yi temsil edecek Yeşilyurt Özal, Yeşilyurt Dilek ile Battalgazi Tevfik Memnune Gültekin İlkokullarına ziyarette bulunarak, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Okul ziyaretlerinin ardından değerlendirmede bulunan Şensoy, PIRLS'ye katılacak okulları yerinde görmek ve ihtiyaçlarını belirlemek için geldiğini belirtti.

İncelemesi sonucunda okullardaki her türlü eksikliklerin giderildiğini ve çocukların uygulamaya hazır olduğunu gördüğünü aktaran Şensoy, şunları kaydetti:

"Bu vesile ile Malatya'ya ilk defa geldim. Malatya tarihine sahip çıkan güzel bir Anadolu şehri. Malatya'ya elektronik sınav merkezi açılmasına karar verdik, Ankara'ya döndüğümüzde bununla ilgili çalışmalara başlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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