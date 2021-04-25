Malatya'ya bin tonluk su deposu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Beylerderesi mevkiinde yapımı devam eden su deposu inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Beylerderesi mevkiinde yapımı devam eden su deposu inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt İlçesi Sütlüce ve Topraktepe Mahalleleri içme suyu isale hattı yapım işi kapsamında yapımına devam edilen bin tonluk su deposu alanında incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgiler aldı. İnceleme gezisi sırasında Başkan Gürkan'a MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları eşlik etti.

İlk etapta yapılacak olan bin tonluk deponun çalışmaları hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, "Bin tonluk su deposu Sütlüce, Tepeköy ve Topraktepe bölgelerinin içme suyu ihtiyacını ayrıca, 2 bin 400 dükkanın yer alacağı yeni sanayi sitesinin kurulacağı alanın tüm su ihtiyacını karşılayacak. Bölgede belirlediğimiz toplum 9 bin 500 kişinin ihtiyacını karşılayacak şekilde planlama yaptık. Şu anda Bu planlamanın ilk etabı olan bin tonluk su deposunu yapıyoruz. Devamında modüler olarak bin tonluk bir depo daha planlamamız var.

Başkanımızın bizlere verdiği talimatlar doğrultusunda alternatif su kaynakları için yaptığımız çalışmalarda da üç farklı noktada yeni su tespitimiz oldu. Bunlardan biri saniyede yaklaşık 100 litrelik bir kaynak. Bu kaynağı Şahnahan, Suluköy, Bindal bölgelerinin ihtiyacını karşılayacak şekilde düşündük. Ayrıca depo bölgesinin bulunduğu alanımızın kaptaj dediğimiz bölgede şuan içinde bulunduğumuz mevsimde saniyede 500 litrenin üzerinde bir suyumuz var. Bu suyumuzu da depomuza taşıyıp baraja kadar olan kısmın su ihtiyacını karşılayacak şekilde planladık. Yani şehrin batı yakasında Dilek bölgelerinin de ihtiyacını görebilecek şekilde bir kaynağa sahip olduk.

Alternatif su kaynakları için arayışlarımız sürdü. Esas Malatya'nın geleceği için özellikle Başkanımızın alternatif su kaynağı tespitleri konusunda 1000 litrenin üzerinde bir kaynak tespitimiz var. Şuanda kamulaştırma çalışmalarımız devam

ediyor. Kamulaştırma çalışmaları bittiği zaman şehrin batı yakasını bizim yapmış olduğumuz hesaplamalara göre Teyfik Temelli Caddesine kadar olan batıda kalan kısmın tamamen su ihtiyacını karşılayacak alternatif bir su kaynağına kavuşmuş olacağız.

Bizim belirli noktalara belki terfi ile ilgili ihtiyacımız olacaktı. Son dönemde yaptığımız çalışmalarda 25 dönüm depomuzun olduğu alanın karşısında ve depo alanında da 82 dönüm olmak üzere GES yapmak amacıyla arazi tahsislerimizi de yaptık. İnşallah gelecekte GES ünitelerini de kurduktan sonra terfi edeceğimiz suyun elektriğini de kendimiz üreteceğimiz şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Depomuzda da yan duvarlar bitti ve tabya çalışmamız devam ediyor. İnşallah Mayıs ayında çalışmalarımızı bitirip bölgedeki vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

"Malatya'nın 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın yüzyılına tekamül edecek hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, MASKİ Genel Müdürlüğünün gerek alt yapı konusunda, gerek mevcut şebeke hatlarının yenilenmesi ve gerekse yeni su kaynaklarının bulunarak şebekeye verilmesi noktasında yoğun bir gayret gösterdiklerini söyledi.

Başkan Gürkan, "85 dönümlük tahsis edilen alanda ve Altay Kışlasının yanında tahsis edilen alanda 3 tane bin tonluk toplamda 3 bin tonluk depo yapılarak şehrin batı yakasıyla birlikte planlamış olduğumuz sanayi sitesinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla mevcut su kaynağının dışında temin ettiğimiz kaynakla, batı yakasıyla planlamış olduğumuz sanayi sitesinin su ihtiyacının giderilmesi noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz.

Şuanda Malatya tek kaynaktan beslenen yaklaşık saniyede 2 bin 500, 3 bin litrelik kaptaj dediğimiz alanda Malatya'nın su ihtiyacı karşılanıyordu. Bizim yaptığımız çalışmalar doğrultusunda gerek çapa gurubunda gerek Meled deresinde gerekse de Beylerderesinde yaklaşık saniyede 2 bin litre yani mevcut şuandaki kaptajdan çıkan suya alternatif aynı miktarda bir su kaynağını temin etme aşamasındayız. Dolayısıyla Malatya'nın gelecek yüz yılını düşünmek gibi bir sorumluluğun içerisindeyiz.

Su ile ilgili Malatya'nın gelecekte bir problem yaşamaması adına bu çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Malatya halkına tamamen bütün şebekelerden kaynak sulardan veriyoruz. Hiç bir şekilde artezyen gibi dip sularını şebekeye vermemiz söz konusu değil. Alternatif bulduğumuz suların tamamen tahlilleri, tespitleri yapılmış ve çok güzel, kalitesi ve niteliği anlamında kaliteli olan suyu da batı bölgemizde olan halkımıza vermeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla Malatya'nın yüz yılına tekamül edecek hizmet anlayışı ve su ihtiyacının giderilmesi noktasında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.

Özellikle Beylerdesi bölgesinde çıkacak suyun birinci, ikinci ve üçüncü noktada toplam saniyede bin 500 litreye yakın su var. Suyunda terfi sistemiyle depolara aktarılıp bundan sonra ilgili alanlara sevkiyatı gerçekleştirilecek. Terfi içinde bölgede temin ettiğimiz yaklaşık 110 dönümlük alan içerisinde kuracağımız GES ile elektrik ihtiyacını karşılayacağız. Kendi elektriği ile terfi sistemini besleyerek elektrik ücreti de bu şekilde amorti edilmiş olacak. Bu çalışmalarımızı yapan MASKİ Genel Müdürümüze ve Genel Müdürümüz şahsında bütün ekibine teşekkür ediyorum. Malatya mazisine layık istikbale hazırlanıyor. Malatya yüz yılın hizmet hamlelerini görüldüğü gibi hep birlikte el ele vererek gerçekleştiriyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı