Malatya'ya 2 bin yatak kapasiteli öğrenci yurdu yapıldı

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İnönü Üniversitesi kampüsünde 5 yıldızlı otel konforunda 2 bin yatak kapasiteli öğrenci yurdunun yapımının tamamlandığını bildirdi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İnönü Üniversitesi kampüsünde 5 yıldızlı otel konforunda 2 bin yatak kapasiteli öğrenci yurdunun yapımının tamamlandığını bildirdi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık beraberindeki partililerle Malatya Yeşilyurt ilçesi Çırmıhtı bölgesinde yenileme çalışmaları devam eden Güreş Sahasında incelemelerde bulundu.

Çalık, ilçede Karakucak Güreşlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapan 2 dönümlük bu sahanın Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle yenileme çalışmalarının başladığını ve önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.

Çalık, 104 milyon lira harcanan İnönü Üniversitesi kampüsündeki 2 bin yatak kapasiteli öğrenci yurdunun yapımının tamamlandığını aktararak, yurdun yemekhanesi, idare binası, sosyal ve spor tesisleri, sinema salonu, gençlik ofisleri, atölyeler, kitap kafeler gibi birçok donanımıyla adeta 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu kaydetti.

Çalık, proje tutarı 21 milyon lira olan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun ikinci ikmal inşaatının yanı sıra Battalgazi Sentetik futbol sahası, Hanımınçiftliği eski belediye hizmet binasının gençlik merkezine dönüşümü, Yeşiltepe 1 nolu sahanın bakım ve onarımı ile Yeşilyurt Melekbaba Kaynarca Gençlik Merkezinin tamamlandığını, Hacı Hafize Özal Kız Yurdunun onarımının da bittiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik