Malatya ve Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili çalışmalara devam ediliyor.

Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili çalışmalara devam ediliyor.

Malatya'nın merkez Battalgazi Belediyesi, ortak kullanım alanlarındaki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarına dezenfektan ünitesi de kurdu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla hazırlanan dezenfektan üniteleri, kamu kuruluşlarının önlerine yerleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasında göreve devam eden fırıncılara maske dağıttı.

Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Öte yandan Malatya'nın Pütürge ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 60 yaşındaki Nursel Özen'e Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da ise merkez Haliliye Belediyesi ekipleri, 8 mahalledeki ihtiyaç sahibi 265 haneye sosyal marketten sipariş ettikleri gıda ve temizlik ürünlerini teslim etti.

Eyyübiye Belediyesi, salgına karşı korunma tedbirleri kapsamında, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanlar başta olmak üzere, semt pazarları, park ve bahçeler, sağlık merkezleri, iş yerleri ile ara sokaklarda dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Birecik ilçesinde araç trafiği denetlendi.

Kaynak: AA