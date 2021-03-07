Malatya ve Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 224 kişiye ceza kesildi

Malatya ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden toplam 224 kişiye cezai işlem uygulandı.

Malatya ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden toplam 224 kişiye cezai işlem uygulandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 10 kişiye 9 bin lira ceza kesildi.

Polis ekipleri, 492 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 3 araca işlem yaptı. İzolasyon kurallarını ihlal eden 3 kişi ise yurda yerleştirildi.

Gaziantep'te ise dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden eden 153, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 61 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Kentte ayrıca maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 587 kişi ikaz edildi ve bin 567 iş yeri denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik