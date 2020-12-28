Malatya ve Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 617 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya ve Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 617 kişiye ceza

28.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:30
Malatya ve Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 617 kişiye ceza

Malatya ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 617 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 617 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında market, kuaför, lokanta, konaklama tesisi ve AVM olmak üzere 429 iş yerini kontrol etti.

Ekipler son 24 saatte yaptıkları denetimlerde 99 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 89 bin 100 lira para cezası kesti.

İzolasyon ihlali yapan 25 kişi ise yurda yerleştirildi.

Gaziantep

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 12, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 506 olmak üzere 518 kişiyi para cezası kesildi.

Tedbirler kapsamında 219 işletme denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Burak Özçivit Furkan Palalı
Spor Can Bartu Fatih Terim Domagoj Vida Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Elazığ Deprem Ankara İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya ve Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 617 kişiye ceza | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 09:35:56. #1.14#
title