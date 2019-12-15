Malatya ve Elazığlı gençlerden huzurevi ve okul ziyareti

15.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:20

Malatya Fırat Gençlik Merkezi ve Elazığ Gençlik Merkezi gönüllüleri, Malatya'da huzurevi ve okul ziyareti gerçekleştirdi.

Malatya Fırat Gençlik Merkezi ve Elazığ Gençlik Merkezi gönüllüleri, kentte huzurevi ve Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette birçok sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Gençler, daha sonra aile ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kaynak: AA