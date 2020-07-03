Malatya ve çevresinde hava sıcaklığı artacak Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de hava sıcaklığının artacağı belirtildi.

Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de hava sıcaklığının artacağı belirtildi.

Meteoroloji Elazığ 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de bugün hava, parçalı az bulutlu olması bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren Bingöl'ün kuzey ilçelerinde yerel olarak kısa süreli hafif sağanak yağış etkili olacak.

Bölgede hava sıcaklıklarında 1 ila 3 derece artış bekleniyor.

Kaynak: AA