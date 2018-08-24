Malatya ve Çevresinde Hava Sıcaklığı Artacak

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da hava sıcaklığının 1-2 derece artmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da yarın sabaha kadar havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 1-2 derece yükselmesi beklenen bölgede, rüzgarın da kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.