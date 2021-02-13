Malatya Valisinden rehavet uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya Valisinden rehavet uyarısı

13.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:11
Malatya Valisinden rehavet uyarısı

MALATYA Valisi Aydın Baruş beraberindeki İl Sağlık Müdürü Recep Bentli ile koronavirüse karşı bugün ilk doz aşısını oldu.

MALATYA Valisi Aydın Baruş beraberindeki İl Sağlık Müdürü Recep Bentli ile koronavirüse karşı bugün ilk doz aşısını oldu. Vali Baruş, son günlerde haftalık vaka sayısı ortalamalarında yüzde 50'lik bir artışın yaşandığını belirterek, vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

Battalgazi İl Sağlık Müdürlüğü'nde koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu yaptıran Vali Aydın Baruş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaklaşık bir yıldır pandemi ile hep birlikte mücadele ettiklerini belirten Baruş, "Bu uzun soluklu mücadele de önemli iyileşmeler sağlandı. Vaka sayılarında düşüş yaşandı, yoğun bakım ve servislerde yatış oranlarında da düşüş sağladık. Malatya olarak yaklaşık 2,5 aydır rahat bir dönemdeydik" dedi.

Son birkaç gündür kentte vaka sayılarında ciddi artışlar yaşandığını kaydeden Baruş, "Mutasyon geçirmiş virüsünde etkisi olabilir. Vaka sayılarında ciddi bir artış gündemde. Birkaç gündür haftalık ortalamalarda yüzde 50 artış var. Buradan vatandaşların dikkatini çekmek istiyoruz. Güzelleşen havalar bizi aldatmasın. Katlanmış olduğumuz fedakarlığın sonucu bu olmasın. Hakikaten vatandaşlar, esnaf herkes ciddi sıkıntı çekiyor. Bu sıkıntının mükafatına erişmek için sabırlı olmak lazım. Tedbirlere uymamız lazım. Ancak hafta içi serbest saatlerde maske, mesafe, temizlik kurallarına rivayet edilmezse, kapalı mekanlarda maskesiz oturulursa bu virüsün yayılımı devam eder. İleride tekrar hayatımızın daha fazla kısıtlanması, hastanelerdeki hasta sayılarında artış ve sıkıntılı günler bizi bekler" diye konuştu.

Son dönemde vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılanmaların başlanması ile bazı vatandaşlarda rehavetin oluştuğuna da dikkat çeken Vali Baruş, "Bu rehavete lütfen kapılmayalım. Zaman rehavet zamanı değil, işi sıkı tutma zamanı. Bu kadar çektiğimiz sıkıntı sonuçsuz kalmasın. Covid-19'a karşı alınan tedbirlerden, maske mesafe temizlik konusunda tüm halkımızın buna uymasını hastalığın yayılımın da önüne geçmesini sağlayacaktır. Sağlık çalışanları ile birlikte şu ana kadar yaklaşık 39 bin vatandaşımız ilk aşılarını oldu. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim çerçevesinde vatandaşların aşılanması sürüyor. Hedefimiz 14 bin sağlık çalışanı ve 65 yaş üstü vatandaşlarda 118 bin aşılama yapmak. Şu anda hedef kitlede yüzde 34 civarına ulaştık, ama ileriki günlerde bu yoğunluğunda artacağını öngörüyoruz. Pazartesi için şu anda 3 bin vatandaşımız randevu almış durumda" diye konuştu.


Malatya Valisinden rehavet uyarısı
Malatya Valisinden rehavet uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Burcu Biricik Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Deniz Türüç Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Antalya Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya Valisinden rehavet uyarısı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 16:17:05. #1.14#
title