Malatya Valisi Kaban Basını Ziyaret Etti

Malatya Valisi Ali Kaban, kentteki basın kuruluşları ile basın meslek örgütlerine ziyaretlerde bulundu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kaban, basın kuruluşları ziyaretleri kapsamında kentte yerel yayın yapan UFUK TV, Anadolu Basın Birliği, Anadolu Spor Yazarları Derneği, Basın İnternet Medya Yayıncılar Derneği, Maldia Dergisi, uydu yayını yapan ER TV, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, yetkilileriyle görüştü.



Kaban, vatandaşların sağlıklı şekilde haber almasında basın mensuplarının önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.



Kamu hizmetlerinin vatandaşlara doğru ve tarafsız bir şekilde iletilmesinde basın mensuplarının almış olduğu sorumluluğun önemine değinen Kaban, görev süresi boyunca Malatya'ya en iyi şekilde hizmet etmek için birlikte ve karşılıklı anlayış içinde çalışacaklarını belirtti.



Kaban'ın ayrıca, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği, Battalgazi Muhtarlar Derneği, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği ve Türkiye Muhtarlar Derneğini ziyaret ettiği bildirildi.