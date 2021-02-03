Malatya Valisi Baruş'un kabulü

Malatya Valisi Aydın Baruş, STK ve kurum müdürlerini kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Özal İnaltekin, Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akgün, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız ve beraberindeki heyet, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Vali Baruş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Aylar'a ve vakıf yetkililerine gaziler ve şehit aileleri ile ilgili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine