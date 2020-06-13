Malatya Valisi Baruş, tren kazasında yaralananları ziyaret etti
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Malatya Valisi Baruş, tren kazasında yaralananları ziyaret etti

Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi ilçesinde iki yük treninin çarpışması sonucu yaralanan 2 görevliyi hastanede ziyaret etti.

Malatya Valisi Baruş, tren kazasında yaralananları ziyaret etti
13.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:48

Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi ilçesinde iki yük treninin çarpışması sonucu yaralanan 2 görevliyi hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Baruş, ilçeye bağlı Kemerköprü Mahallesi yakınlarında saat 02.00 sıralarında iki yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Erdoğan Batar ve İbrahim Kaya'yı tedavi gördükleri Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, doktorlardan yaralılara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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