Malatya Valisi Baruş'tan görev başındaki güvenlik güçlerine bayram ziyareti
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Malatya Valisi Baruş'tan görev başındaki güvenlik güçlerine bayram ziyareti

Malatya Valisi Aydın Baruş, görev başındaki güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Malatya Valisi Baruş'tan görev başındaki güvenlik güçlerine bayram ziyareti
24.05.2020 20:27 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:04

Malatya Valisi Aydın Baruş, görev başındaki güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Baruş, kent merkezindeki polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek, görevi başındaki güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Elazığ yolu uygulama noktası ile başlayan ziyaret, Sanayi Polis Merkez Amirliği, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ile devam etti.

Kolluk amirlerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Vali Baruş, buralarda görev yapan polis ve jandarmanın Ramazan Bayramı'nı kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Sokağa çıkma yasağının olduğu bayram gününde 7 gün 24 saat görev yapan kolluk kuvvetlerinin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Vali Aydın Baruş, şöyle devam etti:

"Burada nöbet başındasınız, hepinize teşekkür ediyorum. Milletimizin hizmetinde 24 saat görev yapıyorsunuz. Bayramda, tüm tatillerde her zaman görev başındasınız. Sizlerin her daim hazır oluşunuz hepimizi emniyette tutuyor. Vatandaşımızın huzur ve refahına ciddi oranda katkı sağlıyor, huzur içerisinde bayramlarını geçirmelerini temin ediyorsunuz. Başarılı görevlerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah sizleri kazalardan belalardan uzak etsin, sağlık içerisinde ailelerinizle beraber hayırlı bayramlar diliyorum."

Son olarak Yazıhan yolu uygulama noktasını ziyaret eden Vali Baruş'u Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı karşıladı. Baruş, uygulamalar hakkında bilgi alarak görev yapan jandarma personelinin bayramını kutladı.

Vali Aydın Baruş'a ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmi İnce de eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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