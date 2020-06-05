Malatya Valisi Baruş'tan deprem açıklaması
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Malatya Valisi Baruş'tan deprem açıklaması

Pütürge merkezli depremin ardından açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, "Depremde şu ana kadar yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmuyor" dedi.

Malatya Valisi Baruş'tan deprem açıklaması
05.06.2020 22:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:45

Pütürge merkezli depremin ardından açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, "Depremde şu ana kadar yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmuyor" dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Malatya'daki depremde şu ana kadar yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmuyor. Ekiplerimiz depremin merkez üssüne intikal etti. Vatandaşlarımız daha önceki depremden hasar gören binalara girmesin" dedi

(iha)

Kaynak: İHA

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