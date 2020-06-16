HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Malatya Valisi Baruş: "Spekülatif amaçlı bir takım açıklamalar yapılıyor"

Malatya Valisi Aydın Baruş, kuru kayısı rekoltesiyle ilgili, "Şahit oluyoruz ki piyasada farklı gerekçelerle spekülatif amaçlı bir takım açıklamalar yapılıyor.

Malatya Valisi Baruş:
16.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:24

Malatya Valisi Aydın Baruş, kuru kayısı rekoltesiyle ilgili, "Şahit oluyoruz ki piyasada farklı gerekçelerle spekülatif amaçlı bir takım açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamalara itibar edilmemesini rica ediyoruz." dedi.

Baruş, valilik toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, kayısının kent ekonomisi için önemli olduğunu belirterek, 8 milyon meyve veren kayısı ağacının bulunduğunu söyledi.

Kentin kayısı üretiminde dünyada ve Türkiye'de rakipsiz olduğunu dile getiren Baruş,"Kuru kayısının ilimiz ekonomisine sağlamış olduğu fayda her yıl değişmekle birlikte yıllık yaklaşık 250-300 milyon dolar civarında. Bu da 90 ile 100 bin ton ihracata tekabül ediyor. İhracatımızda her yıl bu rakamı korumaya çalışıyoruz. Üreticimizin hak ettiği kazancı elde etmesi, kayısı ticaretiyle uğraşan ticaret erbabının bu faaliyetleri devam ettirebilmek için gerekli tedbirlerin alınması bu noktada önemli. " diye konuştu.

Kentte bu yıl kayısı ağaçlarında monilya hastalığına rastlandığını ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını hatırlatan Baruş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlimiz genelinde yapılan tespitler neticesinde 237 mahallede 3 bin 685 üreticimizin 57 bin 907 dekar alanda ekonomik zarar eşiği üzerinde hasarı olduğu tespit edildi. Yapılan tespitler neticesinde de hasarın karşılanması için gerekli girişimleri yaptık. Cumhurbaşkanlığımıza vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için taleplerimizi ilettik. Monilya hastalığı TARSİM kapsamında, zararı karşılanan hasarlardan değil. Dolayısıyla zara gören çiftçimizin rahatlatılması, bu zararlarını tazmini noktasında elimizden geleni yapıyoruz."

"Kayısı rekoltesi tahmini yaş olarak 381 bin 737 ton olarak belirlenmiştir"

Kentte kayısı rekoltesinin Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 1978 yılından bu yana açıklandığına vurgu yapan Baruş, geçen yıl 87 bin 642 bin ton kuru kayısı üretimi gerçekleştiğini hatırlattı.

Baruş, bu yılki rekolte tahminin Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Ticaret Borsası, Kayısı Araştırma Enstitüsü, Kayısı Araştırma ve Geliştirme Vakfı ile Malatya Ziraat Odasından temsilcilerin katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından belirlendiğini söyledi.

Saha çalışmasının ardından 2020 yılı kayısı rekoltesinin açıklandığına işaret eden Baruş, şunları kaydetti:

"2020 yılı kayısı rekoltesi tahmini yaş olarak 381 bin 737 ton olarak belirlenmiştir. Yaş olarak ihracat ve iç piyasada tüketime ayrılan miktar 40 bin 637 ton olup, kurutmalığa ayrılan yaş kayısı miktarı 341 bin 100 ton ve elde edilecek kuru kayısı miktarı 85 bin 275 ton olarak tahmin edilmekte. bu tahmine binaen üreticilerimiz, kayısı ticaretiyle uğraşan ticaret erbabı, hesabında kitabını bu tahminleri göz önüne alıyor. Şahit oluyoruz ki piyasada farklı gerekçelerle spekülatif amaçlı bir takım açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamalara itibar edilmemesini rica ediyoruz. Çünkü bu yapılan çalışma bir çok sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek ve kayısı üreticilerimizin, üretici temsilcilerimizin bir araya gelerek yapmış olduğu çalışma. Sağlıklı çalışmadır. Spekülatif açıklamalar üreticimize ve diğer ticaret erbabına zarar vermektedir. "

"TMO yapmış olduğu alımlarda bu lisanslı depoyu kullanacaktır."

Bu hasat sezonunun verimli geçmesini dileyen Baruş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İnşallah bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisimizin (TMO) de desteğiyle ve destekleme alımlarıyla birlikte ki, biliyorsunuz Kuru Kayısı Lisanslı Depo faaliyetleri ilimiz için çok önemli. Ticaret Borsamızın Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa etmiş olduğu lisanslı depo bitmiş durumda. TMO yapmış olduğu alımlarda bu lisanslı depoyu kullanacaktır. TMO'nun sürece dahil olmasıyla kayısı fiyatlarının daha istikrarlı, üreticimizi daha çok koruyan fikir formuna ulaşacağımızı söyleyebilirim."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu Ekonomi
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı Ekonomi
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek Ekonomi
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Ekonomi
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek Ekonomi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor Ekonomi
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Leyla Güven Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Lara Sıla Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Ozan Tufan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Türk Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: Malatya Valisi Baruş: "Spekülatif amaçlı bir takım açıklamalar yapılıyor" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 17:24:12. #1.15#
title