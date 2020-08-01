Malatya Valisi Baruş: Günde ortalama 100'e yakın yeni vaka çıkıyor Malatya Valisi Baruş: Günde ortalama 100'e yakın yeni vaka çıkıyorMALATYA Valisi Aydın Baruş, kentte koronavirüs vaka sayısının arttığını söyleyerek, "Son 4 gündür günlük 100'lü rakamları aşıyoruz.

Malatya Valisi Baruş: Günde ortalama 100'e yakın yeni vaka çıkıyor

MALATYA Valisi Aydın Baruş, kentte koronavirüs vaka sayısının arttığını söyleyerek, "Son 4 gündür günlük 100'lü rakamları aşıyoruz. Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şu anda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var" dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, koronavirüs salgınında kentteki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Son 4 gündür günde ortalama 100'e yakın pozitif vakanın çıkması üzerine açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. Baruş, Malatya'da ilk vakanın çıktığı 15 Mart tarihinden itibaren 1 Temmuz'a kadar düşük sayılarla seyreden salgının bu tarihten itibaren sürekli yükselişe geçtiğini, son 4 gündür günlük 100'lü rakamları aştıklarını belirterek, "Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şu anda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var. Maalesef 44 vatandaşımızı koronavirüs salgını nedeniyle kaybettik. 6 binin üzerinde vatandaşımız pozitif vakanın temaslısı olarak evlerinde izole edildiler. Hasta sayılarından da anlaşıldığı üzere artık neredeyse hepimizin çevresinde en az bir tane koronavirüs hastalığına yakalanmış veya geçirmiş bir tanıdığımız var. Neredeyse her sokakta en az bir pozitif vakamız oldu. Muhtemelen bundan sonraki günlerde de benzer durumlarla karşılaşacağız" dedi.

MASKE TAKMAYANLARA DRONLA DENETİM

Koronavirüs önlemleri nedeniyle Malatya Valiliği tarafından dışarıya çıkanlara maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından, İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de bayramın ikinci gününde kentin en işlek caddelerinde dronla maske takmayanlara yönelik denetim yapıyor. Sesli uyarılar da yapan drone sokağa maskesiz çıkanları belirlerken, polis para cezası uyguluyor.

Kaynak: DHA