Malatya Valisi Baruş Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinliğe katıldı
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Malatya Valisi Baruş Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinliğe katıldı

09.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:43
Malatya Valisi Baruş Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinliğe katıldı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, Valilikteki birimleri tek tek gezerek, bürolarda görev yapan kadın memurların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadın memurlara maske ve dezenfektan malzemeleri bulunan hediye paketi ile karanfil veren Baruş, bir alışveriş merkezinde düzenlenen programa katıldı.

Baruş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından kurulan stantların açılışını yaptı.

Açılışın ardından 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Baruş, özveriyle çalışan kadın personele maske ve dezenfektan malzemeleri bulunan hediye paketi ile karanfil verdi.

2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Fetih Tekstil Fabrikası'na giden Vali Aydın Baruş, fabrikada çalışan kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü karanfil ve hediye vererek kutladı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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