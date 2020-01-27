: Malatya Valisi Baruş, Doğanyol'da depremzedeleri ziyaret etti

27.01.2020 19:15 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:23

Malatya Valisi Aydın Baruş, toplu yerleşim imkanı olan kırsal mahallelerde konteyner kurarak barınma ihtiyacını gidereceklerini, olmayan yerlerde de çadır dağıtımına devam edeceklerini bildirdi.

Vali Baruş beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Bulutlu Mahallesini ziyaret ederek, evleri hasar gören vatandaşlarla görüştü.

Burada gazetecilere açıklama yapan Baruş, Doğanyol, Pütürge, Kale ile Battalgazi ilçelerinin depremden etkilendiğini, çok sayıda yapıda ağır hasar oluştuğunu söyledi.

Doğanyol ilçesinde 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatan Baruş, şunları kaydetti:

"462 vatandaşımız hastanelere müracaat etti, şu an 22 vatandaşımız halen tedavi altında ancak hayati tehlikeleri yok. Hasar tespit çalışmalarına 60 teknik ekiple başladık. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi teknik elemanları ekiplere dahil edildi. Şu an sahada 60 ekip, 180 personel ile hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ek ekip talebinde bulunduk. Battalgazi ilçesinde 24 bina yıkıldı. 259 ağır hasarlı, 170 az hasarlı binamız var. Doğanyol ilçemizde 54 yıkılmış bina, 340 ağır hasarlı, 140 az hasarlı konut tespit edildi. Kale ilçemizde 33 yıkılmış konut, 226 ağır hasarlı, 106 az hasarlı konut var. Pütürge ilçemizde 66 yıkılmış konut, bin 195 ağır hasarlı, 461 az hasarlı konut var. Yeşilyurt ilçemizde 8 yıkılmış bina, 21 ağır hasarlı, 33 az hasarlı konut tespit edildi."

2 bin 500 civarında vatandaşa çadır dağıtıldı

Vali Aydın Baruş, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için deprem gecesinden itibaren çalışmalar yapıldığını ve çadır dağıtıldığını vurguladı.

Şu ana kadar 2 bin 500 civarında vatandaşa çadır dağıtıldığına dikkat çeken Baruş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bin çadır daha gelecek. Yatak, battaniye ve ısıtıcı konusunda da sıkıntımız yok. Yiyecek, kuru gıda ve hazır gıda yardımlarını da vatandaşlara göndermeye başladık. Doğanyol ilçesinde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Merkez ilçelerde Malatya Büyükşehir Belediyemiz yemek dağıtımı yapıyor. Kale ilçemizde Ordu Belediyesinin yemek dağıtım merkezi var. Yine sivil toplum kuruluşlarımızın yardımları var. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

Bulutlu Mahallesine dün yapılan incelemenin ardından, bugün ikinci kez geldiklerini dile getiren Baruş, "Konutların ağır hasarlı olduğunu ve boşaltılması gerektiğini tespit ettik. Köye ait bir alanda acil barınma imkanı sağlama çalışması başlattık. Buraya 26 konteyner yerleştirip, vatandaşlarımızı oraya alacağız. Toplu yerleşim imkanı olan kırsal mahallelerimizde konteyner kurmak suretiyle barınma ihtiyacını gidereceğiz, olmayan yerlerde de çadır dağıtımına devam edeceğiz. Çünkü çok sayıda mahallemiz dağınık yerleşim içeriyor. Ortak altyapı yaparak, aynı yerde barınma imkanı sağlamamız zor."

"6 bin kişiye sıcak yemek veriliyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Bulutlu Mahallesinde yaklaşık 30 evin oturulamayacak durumda olduğunu belirterek, ""AFAD'ın koordinesinde konteynerler için ekiplerimiz altyapı hazırlıyor. Vatandaşlarımızın orada ikametlerini sağlayarak en azından hayvanlarını da yakından takip edecek. Devletimiz ayaktadır hem maddi hem de ekonomik anlamda her anlamda milletimizin yanındadır." dedi.

Gürkan, sosyal tesislerdeki vatandaşlara, günlük 6 bin kişiye sıcak yemek verildiğini, bu bölgedeki mahallelerde de dün itibarıyla sıcak yemek dağıtımının başlatıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

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