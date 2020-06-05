Malatya Valisi Baruş: "Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar bir olumsuzluk haberi almadık"
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Malatya Valisi Baruş: "Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar bir olumsuzluk haberi almadık"

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Malatya Valisi Baruş:
05.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:40

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesindeki deprem haberinin ardından bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini ifade etti.

Ekiplerin sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiğini anlatan Baruş, "Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Ekipler araştırmalarını sürdürüyor." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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