Malatya Valisi Baruş, depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı

15.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:18

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan depremden etkilenen kentteki mahallelerde incelemelerde bulundu.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, 24 Ocak'ta meydana gelen depremin yaralarını sarmak, devletin vatandaşlarının yanında olduğunu hissettirmek, deprem nedeniyle zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla kentin farklı mahallelerinde ziyaret ve incelemelerine devam ediyor.

Depremden etkilenen Hacı Haliloğlu, Hacı Yusuflar ve Hisartepe mahallelerini ziyaret eden Vali Baruş, mahalle muhtarlarından bilgi aldı.

Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediğini, ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen Baruş, hasarlı binaları gezerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Vali Baruş'a Hacı Haliloğlu Muhtarı Tahsin Fidan, Hacı Yusuflar Muhtarı Nevzat Alan ve Hisartepe Muhtarı Tahsin Bat da eşlik etti.

Kaynak: AA