Malatya Valisi Baruş, başarılı öğrenciyi kabul etti

Malatya Valisi Aydın Baruş, ABD'de düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda (ISEF) SPIE özel ödül kategorisinde birinciliği elde eden öğrenci Feridun Balaban'ı makamında kabul etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, ABD'de düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda (ISEF) SPIE özel ödül kategorisinde birinciliği elde eden öğrenci Feridun Balaban'ı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Balaban'ı tebrik eden Vali Baruş, "Malatya olarak başarından dolayı gurur duyduk, gençlerimize çok önem veriyoruz bundan sonra da çok daha iyi dereceler elde edeceğine de yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca ISEF isimli Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda Türkiye'yi temsil eden diğer öğrenci Ahmet Enis Güven'i de tebrik eden Baruş, "Danışman hocalarımız Savaş Zafer Güler ve Mehmet Arslan'a, Malatya Bilim Sanat Merkezindeki eğitim çalışmalarınızla çocuklarımızı gerek ulusal, gerekse uluslararası yarışmalara hazırlamanız ve yardımlarınızdan dolayı elde edilen dereceler bizleri onurlandırdı. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Malatya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ümit Arslan'ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Baruş, öğrencilere hediye vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik