Malatya Valisi Baruş, 15 Temmuz gazileri ile şehit yakınlarını ziyaret etti Malatya Valisi Aydın Baruş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanların yakınları ile gazileri ziyaret etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanların yakınları ile gazileri ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı hain darbe girişiminin 4. yılında 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerinin evleri ziyaret edildi.

Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun ve eşi Gülten Altun ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretlerde şehit aileleri ile gazilerlerle bir süre görüştü.

Baruş ve beraberindekiler, gaziler İdris Akdoğan, komiser Kemal Cavit Alpdemir, Ramazan Kaya, Ebubekir Keskin, polis memuru Ünal Hakan Yiğit, polis memuru Ömer Faruk Koşar, Enes Gün ve Osman Demir ile şehit Ramazan Sarıkaya'nın babası İbiş Sarıkaya'nın evlerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan Vali Baruş, 15 Temmuz'da gözlerini kırpmadan hayatını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlık dileyerek, bu vatanın her ferdinin gazi ve şehitlere minnettar olduğunu söyledi.

Kaynak: AA