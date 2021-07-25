Malatya Valisi Aydın Baruş, yol kontrol noktalarını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya Valisi Aydın Baruş, yol kontrol noktalarını ziyaret etti

Malatya Valisi Aydın Baruş, yol kontrol noktalarını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya Valisi Aydın Baruş, Darende ve Doğanşehir ilçelerindeki yol kontrol noktalarını ziyaret etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Darende ve Doğanşehir ilçelerindeki yol kontrol noktalarını ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş beraberinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Darende ve Doğanşehir ilçelerinde bulunan yol kontrol noktalarını inceledi.

Bayram tatilinin sona ermesiyle şehirlerarası yollardaki trafiğin yoğun olması nedeniyle güvenlik güçlerine yol kontrollerinin daha sık yapılması talimatını veren Vali Baruş, vatandaşların güvenle yolculuk yapabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Vali Baruş ise yapılan kontrollerde yorgun ve uykusuz araç kullandığı gözlemlenen sürücülerin dinlendirilmesi yönünde de talimat verdi.

Yolcularla sohbet eden Vali Baruş ve beraberindekiler sürücülerin kurallara riayet etmelerini istedi.

Görevliler, Darende ilçesi yol kontrol noktasında 4 bin, Doğanşehir ilçesi Sürgü uygulama noktasında 3 bin 500 aracın kontrol edildiğini, hız, emniyet kemeri ve birçok konu üzerinde durduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Kuşadası'nda büyük rezalet! Patlayan lağım denize girenlerin üzerine aktı
Kuşadası'nda büyük rezalet! Patlayan lağım denize girenlerin üzerine aktı
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 106 bin 966 aşı uygulandı.
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 106 bin 966 aşı uygulandı.
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik Hulusi Akar Ersin Tatar Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Bakan Seda Sayan Fatma Girik Bülent Serttaş
Spor Balotelli Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya Valisi Aydın Baruş, yol kontrol noktalarını ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 17:15:40. #1.14#

title