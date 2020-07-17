Malatya Valisi Aydın Baruş'tan Kovid-19 uyarısı Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde bir düğüne katılanlar arasında 19 pozitif vaka tespit edildi. Özellikle düğün ve cenaze gibi toplu bulunulan alanlarda uzun süre kalmamaya dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA