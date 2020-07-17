Malatya Valisi Aydın Baruş'tan Kovid-19 uyarısı
Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.
17.07.2020 17:35 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:54
Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde bir düğüne katılanlar arasında 19 pozitif vaka tespit edildi. Özellikle düğün ve cenaze gibi toplu bulunulan alanlarda uzun süre kalmamaya dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik çok önemli." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA