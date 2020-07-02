Malatya Valisi Aydın Baruş'tan Kovid-19 uyarısı Açıklaması Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında artış yaşandığını belirterek, kurallara uyma çağrısında bulundu.

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında artış yaşandığını belirterek, kurallara uyma çağrısında bulundu.

Vali Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşları Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymaya davet etti.

Baruş, paylaşımında, "İlimizde son günlerde Kovid-19 günlük vaka sayısında önemli oranlarda artış var. Temizlik, maske, mesafe kurallarına uymak çok önemli. Kurallara riayet kendimize olduğu kadar yakınlarımıza ve diğer insanlara duyduğumuz saygının göstergesidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA