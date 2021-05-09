Malatya Valisi Aydın Baruş'tan "Anneler Günü"nde şehit annelerine ziyaret
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Malatya Valisi Aydın Baruş'tan "Anneler Günü"nde şehit annelerine ziyaret

Malatya Valisi Aydın Baruş'tan 'Anneler Günü'nde şehit annelerine ziyaret
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya Valisi Aydın Baruş, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, her fırsatta şehit ailelerini unutmayan, onların mutlu ve sıkıntılı zamanlarında yanlarında olmaya çalışan Vali Baruş, Anneler Günü'nde şehit annelerini yalnız bırakmadı.

Şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutlayan Vali Baruş, "Vatan uğruna canlarını veren şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz, geride kalan ailelerine sabırlar diliyoruz. Devletimiz her zaman ailelerimize sahip çıkmıştır, yanlarında olmuştur. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Şu an Malatya'mızda emniyet ve jandarma görevlilerimiz tüm şehit annelerimizi ziyaret ederek onların Anneler Günü'nü kutlayacak, onların halini hatırını soracak." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadele kapsamında tedbirlere uyarak gerekmedikçe evden çıkmadıklarını ifade eden şehit anneleri de bu anlamlı günde kendilerini unutmadığı için Vali Baruş'a teşekkür etti.

Ziyarette sosyal mesafe kuralına dikkat eden Vali Baruş, annelere çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaretlerde, İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından şehitler için dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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