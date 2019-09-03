Malatya Valisi Aydın Baruş'tan 2. Ordu Komutanlığına ziyaret

03.09.2019 14:26

Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2. Ordu Komutanlığı karargahı girişinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Salim Afgün tarafından karşılanan Vali Baruş, Komutanlık Şeref Defteri'ni imzalayarak ziyaretin anısına Korgeneral Yayla ile fotoğraf çektirdi.

Vali Baruş, ziyarette Korgeneral Sinan Yayla ile bir süre görüştü.

Kaynak: AA