Malatya Valisi Aydın Baruş, muhtarlarla buluştu

19.10.2019 17:44

Malatya Valisi Aydın Baruş, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, Malatya'da bulunan muhtar derneklerini ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Baruş, Vefa Konağı'nda yaptığı konuşmada, muhtarlık müessesinin ve muhtar derneklerinin önemli olduğunu belirtti.

Muhtarların devletin bel kemiği olduğunu ifade eden Baruş, şunları kaydetti:

"En tabanda halkımızın sorunlarına vakıf olan bazen de birçok olumsuzlukla karşılaşmak zorunda kalan muhtarlarımız 1830'lu yıllardan belli bizim devletimizin bel kemiğidir. 1830'lu yıllardan başlayarak bugüne kadar demokrasinin en ücra köşede durmasını sağlayan vatandaşın demokrasisini sağlayan bir müessesedir. Bu önemli konumu muhtarların her zaman devlet yetkilileri tarafından önemsenmesi gerekmiştir. Ancak herkesin bildiği gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan muhtarlarımıza başka değer veriyor. 2015 yılında bu önemin neticesi olarak da yayınlamış olduğu bir genelge ile 19 Ekim'i, 'Muhtarlar Günü' olarak ilan etmiştir. Vatandaşımıza sahip çıkmak her derdi ile ilgilenmek devlet olarak bizim felsefemiz."

Programa AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA