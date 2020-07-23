Malatya Valisi Aydın baruş, LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi Malatya Valisi Aydın Baruş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.

Baruş, LGS sınavında tam puan alan öğrenciler İrem Deniz Küçükköse, Ahmet Tağluk, Kerem Yıldırım Gözaydın, Furkan Battal Pektaş ve İlker Zelyurt ile öğrenci velileri ve okul temsilcileriyle Valilik toplantı salonunda bir araya geldi.

Burada konuşan Baruş, kentten 5 öğrencinin tam puan almasının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Bu evlatlarımızın gelecek eğitim hayatlarında ne kadar azimli ve sebatkar olduğunu gösteriyor. Yine ailelerin çocuklarının eğitimine ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Eğitim kadrolarında yer alan arkadaşlarımızın da çocuklarımızın yetişmesine ne kadar büyük önem verdiğini gösteriyor. Bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Baruş'un konuşmasının ardından öğrenciler, sınava hazırlanma süreçlerini anlattı.

Baruş, daha sonra öğrencilere kitap ve çeyrek altın hediye etti.

Kaynak: AA