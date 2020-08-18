Malatya Valisi Aydın Baruş, Kovid-19 denetimine katıldı Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Baruş, kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde yapılan denetimlere katıldı.

Baruş, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı, iş yerlerinde el dezenfektanı ve maske kullanılıp kullanılmadığını denetlendi.

Denetimler sırasında esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözümü noktasında gerekli talimatları veren Baruş, sosyal mesafe, el dezenfektanı ile maske kullanımında dikkatli olunmasını istedi.

Kaynak: AA