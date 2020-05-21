Malatya Valisi Aydın Baruş, kentteki Kovid-19 sürecini değerlendirdi Açıklaması
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Malatya Valisi Aydın Baruş, kentteki Kovid-19 sürecini değerlendirdi Açıklaması

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte 16 Mayıs'tan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında önemli azalma başladığını belirterek, "Hiç pozitif vaka görülemeyen günler yaşadık.

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentteki Kovid-19 sürecini değerlendirdi Açıklaması
21.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:52

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte 16 Mayıs'tan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında önemli azalma başladığını belirterek, "Hiç pozitif vaka görülemeyen günler yaşadık. Geldiğimiz süreçte normalleşme süreci çerçevesinde bazı esnemeler olacağını ön görüyoruz." dedi.

Baruş, Valilik toplantı salonunda beraberinde İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ile gazetecilere kentteki Kovid-19 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baruş, ülkede ilk vakanın görülmesinin ardından kentte İl Pandemi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu ile vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik düzenli toplantılar yaparak, koronavirüsün yayılımını önlemek amacıyla tedbirler aldıklarını söyledi.

Kente ilk vaka tespitinin 15 Mart'ta yapıldığını ardından pozitif vakaların bazen günlük belirlendiğini dile getiren Baruş, "Bezen 30 yeni vakaya ulaştığımız günleri de yaşadık. Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezinde takip ettik. Genel durumu iyi olan, hastaneye yatmasına gerek görülmeyen vatandaşlar evlerinde izleyeme alındı. Hastalarımızın çok büyük kısmı şifa bularak, normal hayatlarına devam ettiler. Maalesef bu süreçte 17 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle kaybettik." diye konuştu.

"Bazı esnemeler olacak"

Vali Baruş, kişisel hijyen ve maske kullanılmasının süreç içerisinde yaşamın parçası haline geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın kurallara riayet etmesi, izolasyon önlemlerine uyması ve virüsle mücadelede kurumlarımızın belirlediği talimatlar doğrultusunda hareket etmesi sonucunda hastalık tablosu artık gün geçtikçe lehimize dönmeye başladı. İlimizde 16 Mayıs'tan itibaren vaka sayılarında önemli düşüşler başladı. Hiç pozitif vaka görülemeyen günler yaşadık. Geldiğimiz süreçte normalleşme süreci çerçevesinde bazı esnemeler olacağını öngörüyoruz. Bu esneme uygulamalarının rehavete kapılmaya sebep olmaması gerekiyor. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Hastalığın tümüyle bitmediği, hala her gün az sayıda da olsa yeni vakaların tespit edildiğini de unutmayalım. İyimser bir tabloyla karşı karşıyayız ancak bu hastalığın bittiği anlamına gelmiyor. Vatandaşların koronavirüs gerçeğini aklından çıkarmaması ve yeni normal sürece alışması gerekiyor. Bu yeni sürecin en önemli araçları da sosyal mesafe ve maske kullanımıdır. Bunlar hayatımızın bir parçası haline gelmiştir, bunu unutmayalım."

Ramazan Bayramı'nda kentte 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağını hatırlatan Baruş, sonraki bayramlarda rahat edebilmek için bu bayram sabırlı olunması gerektiğini ifade etti.

Kabir ziyaretlerinin arife gününden önce yapılmasını isteyen Baruş, "Şehit ailelerimiz, şehitlerimizin kabirlerini bayramın birinci günü ziyaret edebilecek. Onlar yasak kapsamı dışında. Ulaşım imkanı olmayanlara Valilik ve kaymakamlıklarımız araç temini noktasında kendilerine yardımcı olacaklardır." diye konuştu.

"Toplam 333 vakamız oldu"

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ise 114 personelle 57 filyasyon ekibi kurarak, pozitif vakaların temaslılarına ulaşmaya çalıştıklarını hatırlatarak, bugüne kadar 2 bin 646 kişinin filyasyon çalışması kapsamında aile hekimlerince takip edildiğini söyledi.

Kentteki hasta sayısıyla ilgili bilgi paylaşan Bentli, "Şu ana kadar toplam 333 vakamız oldu. Türkiye geneli testlerin yüzde 9'u pozitif saptanırken ilimizde bu oran yaklaşık 3'tü. Bakılan numunelerin yüzde 3'ü pozitif saptandı. 112 Acil Servis ekiplerimizde günlük ortalama 15-20 olası vaka taşıdı. İki aylık süreçte yaklaşık 1000 vaka ambulanslarımızla taşındı." ifadesini kullandı.

Bentli, bugün itibariyle 14 hastanın tedavisinin hastanelerde devam ettiğini, bir kişinin yoğun bakımda entübe olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 333 hastamızın 292'si iyileşti. Bu toplam vakalarımızın yüzde 88'ine tekabül etmekte. Türkiye'de ve kentte salgın tamamen bittikten sonra iyileşme oranının yüzde 95'lerin üzerinde olmasını bekliyoruz. Hastaneye yatırılmadan tedavileri evlerinde yapılan 102 hastamız oldu, Bunlardan 99'unun testleri negatifleşti. Sağlık çalışanlarımızı da taradık, yaklaşık 2 bin 700 çalışanımızın testini yaptık, 47 kişi de pozitif tanı tespit ettik. Bu arkadaşlarımızın 10'u doktor, 19'u ebe hemşire, diğerleri de yardımcı sağlık personeli. Hatta 2 başhekimimiz de pozitif tanı aldı."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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