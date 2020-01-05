Malatya Valisi Aydın Baruş, kara yolları bakımevlerini ziyaret etti

05.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:26

Malatya Valisi Aydın Baruş, Hekimhan ve Pütürge ilçelerindeki Kara Yolu Bakımevi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, kentte etkili olan kar yağışının ardından kara yollarında alınacak tedbirlerle alakalı bakımevlerini ziyaret ederek incelemede bulundu.

Hekimhan Kara Yolu Bakımevi'ni ziyaret eden Baruş, Hekimhan - Sivas kara yolu ve köy yolları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Baruş, daha sonra Hasan Çelebi Mahallesi jandarma uygulama noktası ve mahallede bulunan bir kahvehaneyi ziyaret ederek personel ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Ziyarette Hekimhan İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, Karayolları 81. Şube Şefi Erkan Erkmen ve personeller hazır bulundu.

Daha sonra Pütürge ilçesi Kara yolları Bakımevi'ne ziyarette bulunan Baruş, ilçeden yürütülen karla mücadele çalışmaları, araç, gereç ve iş makineleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarete, Pütürge Kaymakamı Recep Aydın ve personeller katıldı.

Kaynak: AA