Malatya Valisi Aydın Baruş'dan Ramazan Bayramı mesajı Malatya Valisi Aydın Baruş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Baruş, mesajında, Ramazan Bayramı'nı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayını salgın tehlikesi nedeniyle cami ve teravih namazlarından mahrum kalarak geçirmenin burukluğunu yaşadıklarını aktaran Baruş, şunları kaydetti:

"Bayram günlerinde, salgına karşı alınan önlemler nedeniyle komşularımız, yakınlarımızı ve büyüklerimizi ziyaret edemeyecek olmamız bayram sevincimizi gölgelese de onlarla birlikte gelecek bayramlara sağlıklı bir ortamda ulaşma umudu bizlere teselli kaynağı olacaktır.

Bayram günleri, milli ve manevi değerlerimizi bütün güzellikleriyle hissettiğimiz, kırgınlık ve küskünlüğü bir kenara bırakarak barıştığımız müstesna günlerdir. Bu günlerin sevincini, heyecanını, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her anına yayabilmek, ortak hedefimiz olmalıdır. Bu günleri fırsat bilerek aramızdaki sevgi, merhamet, kardeşlik ve hoşgörü duygularını güçlendirmemiz bayramı gerçek anlamda idrak etmemizi sağlayacaktır."

Bu günlerde şehit aileleri, gaziler, yardıma muhtaç vatandaşlar, hasta, yaşlı ve yetim insanların hatırlanması gerektiğini ifade eden Baruş, bu kişileri telefonla arayarak yalnız olmadıklarının hissettirilmesi gerektiğini kaydetti.

Malatya ve İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladığını belirten Baruş, bayramın insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti.

Kaynak: AA