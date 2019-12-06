: Malatya Valisi Aydın Baruş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

06.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:29

Malatya Valisi Aydın Baruş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Baruş, yarışma hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Seçimini haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde ise Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" fotoğrafından yana kullanan Baruş, spor kategorisinde de Ayhan İşcen'in "Mili yüzücüden Tokyo hedefi" adlı fotoğrafını oyladı.

Baruş, yaptığı açıklamada, fotoğrafların çok başarılı olduğunu, muhabirleri tebrik ettiğini söyledi. Fotoğraflar arasında seçim yapmak zorlandığını aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"Haber kategorisinde, Suriye'deki savaşın ne kadar acımasız olduğunu ve çocuklar için gerçekten büyük acılar taşıdığını tek bir karede dahi olsun çok elim bir şekilde yansıtan, haberin gerçekliğini bakımından çok başarılı bir fotoğraf olarak bulduğum kareyi beğendim. Yaşam kategorisinde ise yine Suriyeli bir babanın kolları ve bacaklarını maalesef kaybetmiş çocuğunun hala o durumda bile gülen yüzünü yansıtan fotoğrafı, hem dokunaklı olması hem de yaşama ne derece bağlanmak gerektiği bakamından anlamlı buldum. Sporda da engelli bir yüzücünün sporla ne kadar azimli bir hayat mücadele verdiğini anlatan fotoğrafı seçtik. Bu güzel fotoğrafların dünya kamuoyunda da önemli yansımalar getireceğini inanıyorum."

Kaynak: AA

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