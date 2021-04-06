Malatya Valisi Aydın Baruş, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Malatya Valisi Aydın Baruş, doğru, güvenilir, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka haber sunan Anadolu Ajansının bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettireceğini, ülkenin sesi olmayı sürdüreceğini belirtti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, doğru, güvenilir, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka haber sunan Anadolu Ajansının bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettireceğini, ülkenin sesi olmayı sürdüreceğini belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında Baruş, Milli Mücadele'nin devam ettiği günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından mücadeledeki haklılığın tüm dünyaya duyurulması amacıyla kurulan, kurulduğu günden bugüne kadar büyük özveriyle çalışan AA'nın bugün bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi ekleyerek dünyanın önde gelen ajanslarından biri haline geldiğini kaydetti.

Vali Baruş, "Doğru, güvenilir, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka haber sunan milli ajansımız Anadolu Ajansının bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettireceğine, ülkemizin sesi olmayı sürdüreceğine inanıyorum. 101. yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılı nice yıllar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik