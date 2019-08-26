Malatya Valiliğinden CHP'li başkana saldırı olayı açıklaması

26.08.2019 15:34

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde CHP İlçe binasında yaşanan silahlı saldırı olayı ile ilgili açıklama yapan Malatya Valiliği, saldırıyı gerçekleştiren CHP üyesi şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.



Konuyla ilgili Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Ağustos Pazartesi saat 11.42'de Cumhuriyet Halk Partisi Akçadağ İlçe Teşkilatı binasında parti toplantısı yapıldığı belirtilerek, "CHP üyesi olduğu belirtilen C.S. isimli şahıs tarafından, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İlçe Başkanı Ali Aslan'ın bulundukları yer hedef alınarak tabancayla bir el ateş edilmek suretiyle silahlı saldırı olayı meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi.



Saldırıda yaralanan kimsenin olmadığı ve olayda kullanılan silaha el konulduğu açıklanırken olaydan sonra firar eden şahsın yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



"Olayın partimizle alakası yok"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise olay sonrası yaptığı kısa açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren şahsın CHP İlçe Başkanı Ali Aslan ile geçmişe dayanan bir husumetinin olduğunu belirterek, yaşanan olayın partileri ile bir alakasının olmadığını ifade etti.



Olaydan sonra ilçe başkanlarının şikayetçi olduğunu ve emniyetin hassas bir şekilde gerekeni yaptığını dile getiren Ağbaba, parti olarak ilçe toplantılarına kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA