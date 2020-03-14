Malatya Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı
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Malatya Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs ile ilgili, "Şu ana kadar ilimizde hastamızın olmayışı sevindirici olmakla beraber, vaka görülmemesi için gerek kurumlarımızın gerek vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir.

14.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:11
Malatya Valiliğinde

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs ile ilgili, "Şu ana kadar ilimizde hastamızın olmayışı sevindirici olmakla beraber, vaka görülmemesi için gerek kurumlarımızın gerek vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir." dedi.

Vali Baruş, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan ve Sağlık İl Müdürü Recep Bentli ile valilik toplantı salonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan çalışmaları anlattı.

Türkiye'de beş vaka tanımlandığını, Malatya'da ise bugüne kadar tanımlanmış bir vaka olmadığını aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar ilimizde hastamızın olmayışı sevindirici olmakla beraber, vaka görülmemesi için gerek kurumlarımızın gerek vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir. Koronavirüsten korunmanın en önemli yolunun hijyen olduğu gerek Sağlık Bakanlığının gerekse ilimizdeki hekimlerimizin ısrarla vurguladıkları bir husustur. Bu kapsamda tüm kurum ve kuruluşlarımızda, camilerimizde, okullarımızda, servis, minibüs ve otobüslerimizde alınan hijyen önlemlerinin arttırılmasına karar verilmiştir."

Nisan ayının sonuna kadar kamu kurumlarında gerçekleştirilecek tüm toplu faaliyetlerin iptal edildiğini aktaran Baruş, şu değerlendirmede bulundu:

"Okullarda başta tuvaletler, merdiven korkulukları, kapı kolları gibi sıkça dokunulan yerler başta olmak üzere temizlik ve dezenfeksiyon tedbirlerinin arttırılmasına karar verilmiştir. Camilerde tuvalet, abdesthane ve halıların temizlik sıklığının arttırılmasına, tesbihlerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Toplu taşıma araçlarının günlük temizliğinin yapılması, AVM, terminal, havaalanı gibi ortak kullanım alanlarında gerekli temizlik ve dezenfeksiyon sıklıklarının arttırılması talimatlandırılmıştır."

Vali Baruş, vatandaşlardan Kovid-19 hastalığı hakında bilgi almak ve şüpheli bulguları varsa hastaneye gitmeden önce danışmalarını sağlamak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından "Alo 184 SABİM Danışma Hattı"nı aramalarını istedi.

11 vaka negatif çıktı

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ise kentteki sağlık hizmetlerinin sorunsuz devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 11 olası vakamız vardı. Bunların sonuçları negatif geldi. Son olarak yine olası vaka ihtimali olan 2 hastamızdan da numune aldık, gönderdik ve sonuçlarını bekliyoruz. Hastaların numunelerini gönderdikten sonra sanki hasta koronavirüs enfeksiyonuymuş gibi biz izole bir odaya alıyoruz. O şekilde takip ediyoruz. Sonuç negatif geldikten sonra genel durumu da iyiyse evine gönderiyoruz ama yine de olası vakada olsa evde 14 gün kuralına dikkat istiyoruz. Şu anda izole oda altında takip ettiğimiz hastamız yok. Son 2 vakayı da genel durumları iyi olduğu için evlerine gönderdik."

Tedbirler halkı tedirgin etmesin

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da alınan tedbirlerin halkın tedirginliği artırmaması gerektiğini söyledi.

Tedbirleri vatandaşların virüsten etkilenmemesi hususunda aldıklarını dile getiren Gürkan, "Vatandaşların hijyenik malzemelere hücum etmesi doğru bir yaklaşım değil. Gerek deterjan fabrikamızda gerekse de şirketimizde yeteri kadar malzeme var, bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Diğer taraftan da Zabıta Müdürlüğümüzce bunu fırsata dönüştürmek isteyenler varsa ki şayet bize somut bir şikayet gelmedi, geldiği takdirde de bunları takip ediyorlar." diye konuştu.

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Malatya Valiliğinde 'koronavirüs tedbirleri' toplantısı

Kaynak: AA

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Malatya Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı

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