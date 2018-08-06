Malatya Valiliği Vatandaşları Dolandırıcılara Karşı Uyardı

Malatya Valiliği, son günlerde iş adamları, esnaf ve vatandaşları valilik adına arayıp yardım talep eden dolandırıcılara karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde kimliği belirlenemeyen kişilerce, kent içinde ve dışında ticari faaliyette bulunan iş adamları, vatandaşlar ve esnafın valilik makamı ve Valilik Özel Kalem Müdürlüğü adına arandığı, tekerlekli sandalye ve değişik sebeplerle yardım talep edilerek dolandırıcılık yapıldığının anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, vali, vali yardımcıları veya kurum amirlerinin adı kullanılarak yapılan yardım taleplerine itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, söz konusu durumla karşılaşanlardan zaman kaybetmeden konuyu Valilik makamına veya emniyet birimlerine intikal ettirmeleri istendi.