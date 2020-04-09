Malatya Valiliği, Sosyal Destek Çağrı Merkezi İletişim Hattı oluşturdu Malatya Valiliği tarafından ihtiyaç sahiplerinin taleplerini telefon yoluyla almak üzere Sosyal Destek Çağrı Merkezi İletişim Hattı oluşturdu.

Malatya Valiliği tarafından ihtiyaç sahiplerinin taleplerini telefon yoluyla almak üzere Sosyal Destek Çağrı Merkezi İletişim Hattı oluşturdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üzeri olan büyükler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde karşılanması, PTT ve banka ödemelerinin evlerinde yapılması amacıyla 112, 155 ve 156 Acil Çağrı numaralarına ilettiği taleplerini karşılamak üzere valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulduğu hatırlatıldı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımların da Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşlara yerinde ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, SSK emekli, dul ve yetim aylığı alanlara da talepleri olması halinde ödemeleri evlerinde yapılmaktadır. Söz konusu taleplere ilaveten, salgın nedeniyle oluşan ekonomik durum nedeniyle çalıştığı işini kaybeden, günlük yevmiye ile çalışan, halen işsiz durumda olan ya da zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken vatandaşlarımızın yardım talepleri telefon yoluyla alınmaktadır. Vatandaşlarımızın taleplerini iletmek üzere valilik ve kaymakamlık binalarına gelmelerine gerek bulunmamaktadır. İhtiyaç sahiplerinin taleplerini telefon yoluyla almak üzere, Sosyal Destek Çağrı Merkezi İletişim Hattı oluşturulmuştur. Vatandaşlarımız, taleplerini 112, 155 ve 156 Acil Çağrı numaraları yanında, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerimizde 444 94 86 Nolu Malatya Valiliği Sosyal Destek Çağrı Merkezi iletişim numarasına iletebileceklerdir.Vatandaşlarımızın, valilik ve kaymakamlık binalarına gelmeden, taleplerini belirtilen numaraları arayarak iletmeleri rica olunur."

Kaynak: AA