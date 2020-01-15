Malatya Valiliği önü yaya trafiğine açıldı
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Malatya Valiliği önü yaya trafiğine açıldı

Malatya Valilik binasının önü, yaya trafiğine açıldı.

15.01.2020 14:45 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:49
Malatya Valiliği önü yaya trafiğine açıldı

Valilik binasının önü, yaya trafiğine açıldı.


Birkaç yıl önce özellikle resmi kurum ve kuruluşlara yönelik artan terör saldırıları nedeniyle, 2017 yılı başında 'nde de önlemler üst seviyeye çıkarılmış, giriş ve çıkışları çelik bariyerlerle kapatılan Malatya Valiliği'nin protokol girişi bugünden itibaren yaya trafiğine kapatılmıştı. Valiliğin önündeki protokol yolu ile İnönü Kapalı Çarşı Meydanı arası ahşap saksılar ile kapatılarak yaya geçişlerinin önüne geçilmişti.


Terör olaylarının sona ermesi nedeniyle, Valilik binasının önündeki engeller kaldırılıp, yaya trafiğine açıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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