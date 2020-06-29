Malatya Valiliği'nden, yolda bulunan sınav kağıtlarına ilişkin açıklama
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Malatya Valiliği'nden, yolda bulunan sınav kağıtlarına ilişkin açıklama

MALATYA Valiliği, yola saçılmış halde bulunan sınav kağıtlarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ait olduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Malatya Valiliği'nden, yolda bulunan sınav kağıtlarına ilişkin açıklama
29.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:40

MALATYA Valiliği, yola saçılmış halde bulunan sınav kağıtlarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ait olduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, bulunan kağıtların Fırat Üniversitesi'nin geçen yıllarına ait, geri dönüşüme götürülen sınav kağıtları olduğu belirtildi.

Malatya'da bir kavşakta yola saçılmış sınav kağıtlarını görenler, kağıtların YKS'ye ait olduğunu zannederek durumu polise bildirdi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede, kağıtların geçen yıllara ait, YKS ile alakası olmayan kağıtlar olduğunu belirledi. Malatya Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaparak, yola saçılan kağıtların Fırat Üniversitesi'ne ait olduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu kağıtların Fırat Üniversitesi'nin geçmiş yıllara ait sınav kağıtları olduğu, geri dönüşüm için götürülürken, üstü açık araçtan yola savruldukları belirtildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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