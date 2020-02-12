Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında 3 bin 181 binanın ağır, 4 bin 626 binanın az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
12.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:24
Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında 3 bin 181 binanın ağır, 4 bin 626 binanın az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com