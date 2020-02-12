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Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında 3 bin 181 binanın ağır, 4 bin 626 binanın az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

12.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:24
Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı

, merkez üssü 'ın ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında 3 bin 181 binanın ağır, 4 bin 626 binanın az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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