Malatya Valiliği: 526 konutta ağır hasar tespit edildi

26.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:10

MALATYA Valiliği'nce Doğanyol, Pütürge ve Battalgazi ilçelerinde, Elazığ merkezli deprem nedeniyle 526 konutta ağır hasar tespit edildiği açıklandı.

Malatya Valiliği'nden 24 Ocak'ta, Elazığ Sivrice merkezli meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Malatya'daki son durumla ilgili açıklama yapıldı. Kentte 4 kişinin hayatını kaybettiği, 318 kişinin sağlık tesislerine müracaat ettiği, 21 kişinin yatışı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada 526 konutta ağır hasar olduğu belirtilerek, 25 Ocak itibarıyla yapılan tespitlerle ilgili şunlar kaydedildi: "Doğanyol ilçesinde 29'u metruk olmak üzere 54, Battalgazi ilçesinde 1, Pütürge ilçesinde 1 konut yıkılmıştır. Doğanyol ilçesinde 192, Pütürge ilçesinde 226, Battalgazi ilçesinde 108 olmak üzere toplamda 526 konutun ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Doğanyol ilçesinde 79, Pütürge ilçesinde 103, Battalgazi ilçesinde 33 olmak üzere toplamda 215 az hasarlı binaların olduğu tespit edilmiştir. Deprem bölgesinde 312 ahırın ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Ayrıca Doğanyol ilçesinde 48 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın, Pütürge ilçesinde 7 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir. İlimiz genelinde içme suyu ve elektrik sorunları yaşanmamaktadır. Bazı mahalle yollarının hasarlı olduğu tespit edilmiş olup ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmamaktadır. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 2003 deprem çadırı, 3002 yatak, 6630 battaniye, 430 ısıtıcı dağıtımı yapılmıştır. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir. Çadır kurma işlemlerinde 100 asker ve 70 afet ekibi çalışmaktadır. Hasar tespiti için 60 ekipte toplam 180 kişi sahada çalışmalarına devam etmektedir."

Kaynak: DHA