Malatya Valiliği 24 Ocak depremine ilişkin son durumu paylaştı Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere şu ana kadar 25 milyon 756 bin liralık nakdi yardım yapıldığını bildirdi.

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere şu ana kadar 25 milyon 756 bin liralık nakdi yardım yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin sağlık kuruluşlarına müracaat ettiği hatırlatıldı.

Bugüne kadar yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında Pütürge ilçesinde 2 bin 254, Battalgazi'de 1234, Kale'de 827, Doğanyol'da 444, Yeşilyurt'ta ise 188 olmak üzere 4 bin 947 binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Doğanyol ilçesinde 133, Battalgazi'de 102, Pütürge'de 45, Kale'de 11, Yeşilyurt'ta ise 6 bina acilen yıkılacak.

Battalgazi'de 4 bin 842, Pütürge'de 1857, Yeşilyurt'ta 747, Kale'de 771, Doğanyol'da ise 419 olmak üzere toplam 8 bin 636 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi.

Bölgedeki yardımlar

Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi'de 308 kişiye eşya yardımı kapsamında 1 milyon 965 bin lira, 3 bin 134 ağır hasarlı ev sahibine 20 milyon 458 bin lira, Battalgazi, Pütürge, Kale, Doğanyol ve Yeşilyurt ilçelerinde ağır hasarlı evde ikamet eden 1170 kiracıya 3 milyon 215 bin lira, depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplamda 25 milyon 756 bin liralık nakdi yardım yapıldı.

Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan, Kuluncak, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 10 bin 756 haneye 6 bin 909 ton kömür dağıtıldı.

Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 6 bin 803 yatak, 11 bin 711 battaniye, 5 bin 772 ısıtıcı, 10 bin 615 hazır gıda, 51 bin 618 gıda kolisi, 18 bin 762 hijyen paketi, 4 bin 651 giyim malzemesi desteği sunuldu.

Öte yandan hayvancılık destekleri kapsamında bölgede 1140 hayvan çadırı, 69 ton yem dağıtıldı.

Kaynak: AA