Malatya-Üniversiteliler lösemili çocuklarla buluştu-HD

Üniversiteliler lösemili çocuklarla buluştu

İNÖNÜ Üniversitesi öğrencileri, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören lösemili çocuklar için balonlarla yürüyüp bir araya geldiler.

42 bin öğrencinin eğitim gördüğü İnönü Üniversitesinde Toplumsal Duyarlılık Projeleri tarafından 'Umuda Yürüyüş'ü düzenlendi. Yaklaşık 500 öğrenci Pembe Yoldan Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi önünde bekleyen lösemili çocuklarla buluştu. BESYO'dan başlanılan yürüyüşte öğrenciler, İnanın çocuklar, güzel günler göreceğiz güneşli günler diye slogan atarak lösemili çocukların yanına gitti. Duygulu anların yaşandığı buluşmada, bazı öğrenciler ve öğretmenler gözyaşlarına hakim olamazken, sloganlar eşliğinde yanlarında çeşitli renkte getirdikleri balonları gökyüzüne bıraktılar. İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılat, Lösemili çocukların tedavileri çok başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, Hastalıktan korunuyorlar. Ben hepsine şifa diliyorum. Hepsinin alnından öpüyorum. Sizlere de bu desteklerinizin devamını diliyorum ve desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum dedi.